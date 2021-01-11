櫃買中心1月11日將召開上櫃審議委員會，審議西北臺慶科技公司（3357）申請上櫃案。

西北臺慶科技公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，申請時資本額9億1,000萬元，董事長為謝明諺，推薦證券商是第一金證券、凱基證券、日盛證券及康和證券。

西北臺慶科技公司2019年度之合併營業收入為33億5,191萬元，稅後淨利為4億3,941萬元，每股盈餘為4.77元。2020年前三季之合併營業收入為32億6,986萬元，稅後淨利為5億6,008萬元，每股盈餘為6.10元。

(工商 )