美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周日晚間對國會議員表示，在對川普總統進行彈劾之前，他們首先將在本周表決一項議案，促請副總統彭斯（Mike Pence）與行政內閣先將川普免職。

佩洛西在信中表示，眾議院本周一或周二將就敦促彭斯引用「憲法第25條修正案」的議案進行投票。該憲法修正案允許彭斯與行政內閣在總統無法履行公務的情況下，予以免職。佩洛西並表示在那之後，眾議院將進行彈劾總統的立法程序。

直到周日晚間，已有210名眾議員共同發起彈劾舉措，幾乎已達眾議院的多數席次。此前媒體報導，彭斯反對在川普即將卸任之前，啟用「憲法第25條修正案」免除總統職務。

支持川普的示威抗議群眾上周三闖入美國國會，試圖阻撓國會兩院聯席會議清點選舉人票與確認拜登當選的程序，並導致數人在這場暴動中喪命，這樣的事態發展令全球大為震驚，美國前總統歐巴馬在推特上痛批這是「美國之恥」，總統當選人拜登譴責闖入國會的民眾是「暴徒」，並稱這是「美國歷史上最黑暗的日子」。此前媒體報導，眾議院擬定的彈劾草案內指控川普煽動叛亂，若讓川普繼續執行公務，恐對國家安全、民主制度與美國憲法構成威脅。

(時報資訊)