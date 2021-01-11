美國爆發抗議群眾入侵國會的事件之後，巴克利(Charles Barkley)在自家TNT的節目上批評美國兩黨政治撕裂了國家。巴克利說：「現已不存在理性討論了，你只能是這個黨或是另一個黨的。好比喬治亞州(參議員)的情況，民主黨或共和黨互相說對方兩席全拿就是世界末日。堂堂美國的存亡掌握在區區兩人手中？如此看來我們的政治體制變成了笑話。」

「我不喜歡這位總統先生，他讓(膚色和性向)歧視顯得很潮很酷。但我認為責任在於那些把國家一刀兩切的議員，他們把所有人分割成二元對立，民主黨與共和黨、自由派與保守派，搞到每一張選票都是兩路人馬的生死對決。為此我責怪國會裡的每一位政客。」

球評肯尼史密斯(Kenny Smith)呼籲大家冷靜思索群眾憤怒的原因。肯尼說：「我們為了黑人被警察殺害而憤怒，這些群眾則為了選票而憤怒，甚至送命。是什麼原因逼得我們幾十億美元規模的聯盟被迫站出來發聲？」

俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)認為執法雙標始終是一大問題：「他們允許一個小白人衝進(議長)裴洛西(Nancy Pelosi)辦公室，還翹腿到桌上。換成一個老黑跟警察多講一句話就會被痛扁一頓。我們身邊一些老黑因為環境所迫犯下小小的蠢事坐牢25年，這些闖國會的人也該比照抓去關25年。」

(中時新聞網)