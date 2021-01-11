(更新指數)

台股開盤小跌震盪後跳高，上午9時20分突破上周五(8日)收盤時15463.95點歷史高點，並衝上15500關卡，9時30分樹立15518.77點盤中紀錄。

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台股加權指數11日開低在15,425.58點，台積電（2330）雖開低在577元，較前一日小跌3元，但IC設計及被動元件族群表現強勢，被動元件龍頭廠國巨（2327）早盤一度衝上595元，刷新波段高，大盤多頭火種仍多。

在就業數據令人失望、令市場對紓困方案產生期待的影響下，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數，8日全面刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數1月8日上漲0.18％（56.84點）、收31,097.97點，已連續第四個交易日走揚。那斯達克指數上漲1.03％（134.5點）、收13,201.98點。費城導體指數下跌0.02％（0.53點）、收2,936.47點。

元富投顧指出，新冠疫情終有趨緩一天，不確定因素慢慢過，台股短線進入多方架構，未來15,200點成重要關卡，原則上選股才是重點。台股從8月到10月，經過3個月高檔整理後，2020年11月9日出現突破，指數一馬當先，現在應是「尋找台積電概念+落後補漲」時機，也要留意類股輪動的脈絡。

本波段引領全球股市大多頭的那指，是重要關鍵，目前史高附近，重要觀察個股，以「MAGA」為主。另外，美國費城半導體指數在月線附近整理，全球股市還在多頭軌道，美元指數和油價的觀察，目前看起來，也對多方有利。現階段選股，要選擇2021年第一季，漸入佳境的產業；或是股價低低的作夢題材股，包括被動元件、IC設計、車用概念和網通5G最重要。

短線半導體成穩盤工具，近期全球股市隨美股起舞，國際股市強勢整理，從韓股到費半，未來台股續創高機會大。台股最重要的護國神山，台積電穩在高檔，人氣股負責攻堅，將是本波反彈重心。包括車用族群和被動元件股，都是重要標的，包括同致、信邦和國巨是指標。

(工商 )