美國國務院宣布解除對台交往限制，這項消息讓在美台灣社群十分開心。台灣人公共事務會會長簡明子就說，期待能在華府迎接總統蔡英文到訪，短期內也會繼續推動代表處正名。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天發布聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

對於美國政府的這項宣布，簡明子的喜悅溢於言表，「多年辛苦努力終於看到成果，很高興也很開心」，他也感謝蓬佩奧在卸任前能做出這樣的重大決策，讓台美關係發展往前推進一大步。

在限制解除後，簡明子期望能很快就有機會在華府迎接總統到訪。過去受制於美國政府政策，總統、副總統、行政院正副院長、外交部長與國防部長都無法踏足華府，在美國解除限制後，蔡總統將有機會成為首位訪問華府的中華民國總統。

不過，簡明子說，總統訪華府可能需要花費更多時間，因此短期目標還是放在推動代表處正名，這是台灣人公共事務會（FAPA）過去數年來的遊說重點。

去年12月中旬，78位美國聯邦眾議員聯名致函蓬佩奧，以「台北」無法確實反映美台強健關係為由，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，並支持雙邊洽簽自由貿易協定。這項行動即是由FAPA發起。

回憶過往台灣在美國的處境，在美國已經20多年的簡明子頗為感嘆地說，過去別說台灣官員和美方官員會晤必須躲躲藏藏，連像他們這樣的遊說團體想拜會行政部門都不容易，「但過去幾年情況確實大為不同」。

簡明子透露，去年8月時，國務院主動提出邀約希望與FAPA視訊會談，這是他印象中美方首度主動和他們聯繫，想要了解在美台灣人關切的台灣議題。

過去4年裡，美台關係更形密切，也更公開透明。過去駐美外交官受交往準則限制，除少數特定活動外，不得進入白宮或國務院，雙方互動有諸多障礙。但現在駐美代表已經能夠前往國務院與美方高階官員會晤，今年的元旦升旗典禮也從過往只能借用當地學校，改在僑教中心舉行，或許不久將來就能在雙橡園看到國旗冉冉升起。

中華民國國旗也不再是美國官方網站的禁忌。美國總統川普2019年出席空軍官校畢業典禮時，不僅中華民國軍官在畢業生之列，司儀以「國家」介紹台灣時，這群赴美參訓的軍官揮舞國旗歡慶。白宮事後在IG發出的川普與官校畢業生合照中，中華民國國旗也矗立一旁。

(中央社)