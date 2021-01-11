寒流接力襲台，長時間10度以下低溫讓許多人凍到受不了，日前有人在PTT詢問，到底寒流來什麼職業最辛苦？對此，網友們指出，最苦的就屬「戶外工作」跟「要碰水的」的2大類職業，像是一大早去田裡工作、洗碗工、外送等，其中最慘的是魚塭養殖業，還要擔心生財工具會不會全凍死。

一名網友8日在PTT表示，寒流來在室內工作最爽了，而最難受的應該是戶外的工作類型，像他認為垃圾車後面的清潔隊員，要頂著8度寒風收垃圾，最辛苦非他莫屬，「大家怎麼看？」。

對此，許多網友指出，手要碰冷水的工作也是很慘，「剛剛看到火鍋店員在戶外用冷水洗鍋子」、「引水員吧，這天氣還要跳到海裡引導貨輪」、「美髮業者」、「洗車場的，真的冷死」、「要碰水的工作應該都會發瘋吧」。

另有網友表示，早起在戶外工作同樣冷到爆，「海巡吹海風會冷到你懷疑人生」、「明天6點去田裡，想到就冷」、「常上下車的司機，冷暖交替要搬貨更難受」。「舉牌員」、「外送騎車一定是最冷的，大概還要再降10度」。

至於又碰水又在戶外工作的職業，最多人點名養殖漁業、漁民，「魚塭養殖業者，這天氣還要擔心魚會不會都凍死了」、「養殖漁業+1」、「漁船船員吧，海邊風大水又冰」。

(中時新聞網)