大陸接單、台灣物流業者出貨 警方取出仿冒品4000餘件

近年來各大網路拍賣平台充斥著許多大陸業者，利用網購平台販售各類仿冒品等，刑事警察大隊偵二隊從去年9月間，循線追查25歲的陳姓男子，專門幫大陸業者出貨；警方以車追人在南屯區破獲倉儲，取出apple、adidas等商標商品4000餘件，侵權市值約2000萬元，警方依法移送法辦。

警方調查，仿冒業者從大陸地區發貨再透過宅配物流，將貨品寄到台灣購買人手中外，有些業者也會與台灣商人接洽，先行將貨物囤放於台灣，當接獲訂單後再通知國內倉儲業者出貨，以利能短時間內將商品送到購買人手中；警方於去年9月初發現，即展開調查。

警方日前出動前往南屯區倉儲進行搜索，查扣大量ADIDAS、ARMOUR等品牌服飾，APPLE等品牌 3C周邊配件等，共計4000餘件，侵權市值初估約2000萬餘元。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方日前出動前往南屯區倉儲進行搜索，查扣大量ADIDAS、ARMOUR等品牌服飾，APPLE等品牌 3C周邊配件等，共計4000餘件，侵權市值初估約2000萬餘元。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方指出，此類案件出貨速度至少7至14日方會送達，但發現本案竟2日內即到貨，驚覺有異便深入追查，從網拍帳號申請人、電信申登人、金融資料皆為人頭帳號，增加辦案困難度，警方以土法煉鋼方式透過調閱路口影像的資料，鎖定特定車輛後再以車追人，循線發線倉儲場所位於台中市南屯區。

警方日前出動近20名警力前往南屯區倉儲進行搜索，查扣大量ADIDAS、NIKE、UNDAR ARMOUR等品牌服飾，APPLE、SAMSUNG、SONY、NINTENDO 等品牌 3C 周邊配件及 CHANEL、LV、GUCCI、MICHAEL KORS等國際精品包款，共計4000餘件，並逮捕陳姓男子，侵權市值初估可達新台幣2000萬餘元。

警方指出，檢視現場查扣服飾品質低劣，3C配件產品均也無法正常使用，且有大量民眾購買後發現品質低劣退貨的包裹。陳嫌到案後供稱，他原先僅為一般網拍賣家，後接觸到大陸業者請求代為出貨，遂慢慢演變成倉儲及代出貨，明知該商品皆為仿冒品，因認僅為代出貨應無觸法之虞。

警方說，該行為屬共犯結構之一環，觸犯商標法第97條「明知他人所為之前二 條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以 下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」，另外恐面臨 商標權人天價民事求償。

警方強調，販售仿冒商品，除影響合法廠商權益，不良商品充斥造成買賣糾紛，不良垃圾商品處理亦造成社會困擾，消費者及網路賣家購買及販售商品應秉持「支持正版，不貪便宜」;另民眾也不要輕易將個人資料借於他人使用，讓大陸不肖廠商充當人頭資料使用，避免成為侵權推手。

(中時 )