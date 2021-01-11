警界高層大地震，上任僅半年的高雄市警察局長劉柏良，因傳涉入前公懲會委員長石木欽案、買股遭拔官。據悉，劉柏良去年9月就向上級警政署長陳家欽和高雄市長陳其邁說明，政風單位也不曾向他詢問相關案情，如今卻傳出因此案遭撤換，讓他認為名譽受損，不能接受。

劉柏良上任後無重大治安事件，僅因石木欽案指其曾買股票就黯然下台，「陰謀論」傳言不脛而走。外傳，蘇貞昌是為了幫曾在台北縣共事過的黃明昭鋪路，安排他出任高雄警局長一職，以補足資歷再循陳家欽模式接任警政署長大位。

劉柏良10日接受《上報》訪問表示，去年9月9日監察院公布石木欽案調查報告，他當天就向上級警政署長陳家欽和高雄市長陳其邁簡單說明，迄今政風單位不曾向他詢問相關案情，讓他以為沒事了，直到8日傳出人事調動，才知道長官是以翁茂鍾筆記上紀錄當年包括他在內的「5張匯款單為同一筆跡」為由，認定他可能接受饋贈。

但劉柏良喊冤，表示當年自己出資10萬買股，並非餽贈；劉柏良認為，如果真被查出接受餽贈，因此調職沒話說，但警政署從去年9月至今沒調查或向他詢問，如今以這個理由被調動，讓他質疑：「不查就逕自據以認定，公務員可以如此被糟蹋嗎？」。

劉柏良驚傳「被異動」，高雄市議會議長曾麗燕與國民黨、民進黨、無黨團結聯盟團總召10日共同發表聲明、聲援劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量人事案。

日前民進黨議員陳致中、黃文益已率先對外發表聲援。陳致中強調「看不懂在無重大違失下把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民！」

日前民進黨議員陳致中、黃文益已率先對外發表聲援。陳致中強調「看不懂在無重大違失下把六都警長當作跑馬燈換來換去的邏輯？縱然這是中央的人事權，但如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民！」

議會聲明表示，曾麗燕和國民黨團總召蔡武宏、民進黨團總召韓賜村及無黨團結聯盟總召朱信強均認為，劉柏良資歷完整，就任局長前曾服務高雄，熟悉高雄治安環境，到任半年，地方治安明顯改善，受到基層及議員肯定，警政署傳出劉柏良人事異動案，讓議會三黨團極感驚愕，希望中央能聽到高雄基層的心聲，不要一意孤行。

(中時新聞網)