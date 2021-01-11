NB代工五哥去年受惠於疫情引爆的WFH、LFH商機，NB出貨及營收都繳出亮麗成積！去年全年營收破兆者包括廣達(2382)、和碩(4938)和仁寶(2324)；而營收成長比最高為仁寶的6.99%，其次為廣達的5.95%；五哥中營收唯一呈衰退為緯創(3231)，緯創去年營收8450億元，年減約3.79%。合計五哥去年NB出貨合計約1.5835億台。

廣達累計去年營收達1.09兆元，年增5.95%，累計去年NB出貨5980萬台、年增70.37%；和碩去年營收1.39兆元、年增2.42%，累計去年筆電出貨1000-1040萬台、年增約1%；仁寶去年營收突破兆元，達1.04兆元，年增6.99%，累計全年出貨達約4780萬台，年增近1成；緯創累計去年營收達8450.1億元，年減3.79%，緯創去年筆電出貨2035萬台；英業達累計去年合併營收達5082.94億元，年增 1.46%，全年筆電出貨則為2000萬台，年增5.82%。

展望今年首季，五哥營收仍可望淡季不淡，多家業者也都釋出農曆春節安排生產線加班趕工消息，此外，因零組件缺貨漲價，為反映成本，不排除調漲代工報價的可能性，2021年榮景可期。

在遠距商機推升筆電市場需求之下，面板、電源管理IC等部分零組件缺貨價漲，加上上季航運貨櫃爆發缺櫃潮，讓下游系統業者面臨有訂單卻出不了貨的窘境，成本也墊高不少。

(時報資訊)