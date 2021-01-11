美元指數在90.00附近徘徊數日後，於上周五突破此重大關卡，盤中一度突破位於90.171的21日移動均線，若美元動能不散，能克服位於90.00上方的強勁阻力，則可望在近期挑戰12月21日觸及的高點91.00。

美國10年期指標公殖利率在上周漲破1%，促使部分美元空頭減持部位，並觸發歐元的獲利了結賣壓，受此帶動，上周四美元從近3年低點反彈。

上周五公布的美國12月非農就業報告不如市場預期，美元應聲下跌，但由於市場看好美國政府將推出更多、更強力的激勵措施，以提振因新冠肺炎疫情受到重創的經濟，美元隨即反彈。

上周五紐約尾盤，美元指數上揚0.35%，為90.117，盤中一度觸及90.252，創下元旦以來新高。TD Ameritrade期貨與外匯部門董事總經理JB Mackenzie表示：「你認為現在美元將面臨下行壓力或處於疲軟態勢，但市場告訴你這是錯的，美元會走強一些。」

美國勞工部周五公布，受疫情升高影響，2020年12月非農就業減少14萬個，為8個月來首度下滑，且遠不及11月的新增33.6萬，亦不及市場預期的增加7.1萬個工作。不過，12月失業率仍為6.7%，與11月持平，中止連續7個月的跌勢。其他在上周公布的經濟與就業相關數據，亦顯示受到新一波疫情肆虐影響，美國就業復甦似乎已陷入停滯。

美國總統當選人拜登針對12月的就業報告表示，美國人需要更多的援助，他將在下周公布可能達數兆美元、規模更為龐大的紓困計畫，其中將包括直接向美國民眾發放2,000美元振興支票。

隨著民主黨拿下參眾兩院的掌控權，拜登政府的完全執政局面，使其推動更多經濟激勵計畫的前景轉為樂觀。

美元對令人失望的就業數據反應冷淡，如同華爾街股市一樣，匯市投資人更加關注的是在擴大激勵與疫苖接種普及下，自2021年第二季起的經濟復甦前景。

聯準會聯邦公開市場委員會副主席克拉里達（Richard Clarida）最近就表示，他不認為去年12月因防疫封鎖導致休閒與餐旅業許多人失去工作的就業情勢會持續到2021年。

(時報資訊)