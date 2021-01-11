美元多空看法

自民主黨在喬治亞州的兩席國會參議員決選中大獲全勝後，在民主黨「藍潮」再現之際，美元動態亦開始發生變化。民主黨完全執政意味著美國即將迎來更多的財政激勵措施，這樣的前景帶動股市、原油與其他工業大宗商品價格、債券殖利率，以及通膨預期在上周全面勁揚。

美元多頭認為當前的情勢發展亦對美元有利，更強力的財政激勵措施意味著自今年起步伐加快的經濟復甦，這可能促使聯準會的政策立場轉向「鷹派」，有利於美元走高。

數位聯準會決策官員在上周發表演說時，提到了量化寬鬆（QE）計畫退場的話題。除了政治上的重大事件之外，聯準會是否、何時，以及如何縮減每月QE購買資產計畫，以及此舉可能對債券與其他市場造成的影響，也成為市場的熱門話題之一。

亞特蘭大聯準銀行主席波斯提克（Raphael Bostic）上周表示，他認為聯準會可能比預期提前縮減購債力道。達拉斯聯準銀行主席卡普蘭（Robert Kaplan）表示，他不認為聯準會應該出手阻止殖利率攀升，因為殖利率攀升反映的是經濟狀況改善。

不過，也有聯準會官員對QE倉促退場抱持較謹慎的看法。副主席克拉里達表示，還要一段頗長的時間才會開始考慮縮減購債，他並預期聯準會行今年全年都將保持購債速度不變。

這些談話凸顯出縮減資產購買已經成為聯準會開會時的重點議題，且風險似乎傾向於美國公債殖利率走升，而這可能對美元有利。

上周五美國10年期公債殖利率持續升高，上漲4.9個基點，報1.12%，而美國10年期通膨調整後債券（TIPS）殖利率-即所謂的實質債息，上升5.7個基點，為負0.985%，回升到負1.0%以上。

根據上周的價格表現，看漲美元的論點持續增強，似乎在這個一直做空美元的市場上觸發獲利了結操作。

不過，如果美元指數持續守穩在90.00上方，甚至開始挑戰在91.00附近的阻力區，則長期做空美元的投資人可能趁機出售美元，他們可能拋出的話題，包括激勵措施確實能帶動美國今年加速成長，但這是建立在創下歷史記錄的政府財政赤字上，而這可能演變成創下紀錄的貿易赤字，而這個「雙赤字」是美元的不利因素。

創下記錄的赤字，以及歷史上偏高的債務占GDP水平，意味著美國政府將比以往任何時候更加依賴廉價的借貸成本，這將使聯準會在允許利率升高的政策正常化上變得更加複雜。

此外，美元空頭認為美國通膨預期升高，以及全球經濟成長與貿易環境改善，可能導致澳元、紐元、離岸人民幣與其他新興市場貨幣等風險資產與周期型貨幣進一步走強，美元可能因此走弱。

美元指數將測試91.00前的強大阻力區

從技術面來看，美元指數似乎沒那麼悲觀，該指數最近突破從11月初開始持續了兩個月的下跌趨勢。美元指數突破21日均線90.171，再加上美元空頭進一步獲利了結，可能為反攻91.00阻力區奠定基礎。

美元雖然反彈，但如果前景轉為黯淡，下檔可能回測89.00關卡，接下來便是下探2018年3月觸及的低點88.94。有分析師表示，長期而言，只要美元指數處於目前約位於94.74的200日移動均線下方，那麼其走勢仍將多由負面觀點主導。

(時報資訊)