台中市政府警察局第四分局春社派出所警員蔡明哲、李翊瑋日前擔服巡邏，於晚間19時許接獲值班通報，民眾表示失智丈夫傍晚獨自離家至今都找不到人，懇請警方協尋。員警在男子配戴手錶定位位址附近仔細尋找，不到20分鐘即尋獲黃姓男子，讓家屬感謝不已。

警方說，家屬當時表示，黃男本身配戴手錶具GPS定位功能，顯示於嶺東科技大學寶文校區附近，因寶文校區幅員廣大，蔡、李2員依循定位位置周邊擴大搜尋，繞巡三圈未發現；經詢問附近公車司機，表示有看到一名老人和一群學生下車，但後來不知去向。

員警研判黃男可能還在公車站附近，進而加強巡視有公車站牌的路段。「大哥請問你的大名？」李員搖下車窗詢問一名特徵相符的男子。「我…黃OO…」員警在中台路73巷路段公車站牌附近尋獲黃男，其只能說出自己的姓名，對於其他提問都答不上來。

警方指出，原來56歲的黃男患有失智症，趁妻子在煮飯忙碌之際，逕自出門搭公車到嶺東科技大學，所幸尚未走遠，員警尋獲後立即護送黃男返所休息，通知妻子前來接回。「不好意思麻煩你們了，你們動作好快啊！」黃男的妻子頻頻致謝。

春社所所長曾一峯呼籲民眾，家中若僅有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，在口袋中放入小紙條或在衣服上縫寫上相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬。

(中時 )