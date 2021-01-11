富旺國際（6219）受惠於處份桃園南崁工業區不動產9.1億元的挹注，2020年12月合併營收達10.37億元，激增3倍；2020年合併營收為31.95億元，大幅成長96.87％，締造營收歷史新高紀錄！

富旺在好業績加持下，11日早盤量價齊揚、盤中股價最高上漲到23.85元，再創波段新高價！

富旺表示，12月營收締新猷，主要歸功於旗下兩大事業體營運雙箭齊發，一方面，桃園南崁工業區不動產已順利完成過戶，貢獻單月營收達9.1億元；另一方面，台中高鐵特區「世界之翼」成屋熱銷12月認列營收，雙雙是推進單月整體營收飆10.37億元、且改寫歷年同期新高的重要關鍵。

富旺2020年不僅營運表現優異，新建案將觸角從中台灣前進南台灣，包括高雄「微美居」、高雄「富旺璞森」兩個新建案。其中，總銷18.2億元的「微美居」，2020年11月開案以來，短短2個月銷售率已達10％。

展望2021年，富旺看好台灣房地產市場需求長期仍保持成長的態勢不變，「建案、工業不動產」雙引擎仍火力全開！目前五大線上建案包括台中「雍華」、雲林「匯幸福」、新竹「站前大時代」二期、「站前富時代」、「站前新時代」以及2大工業不動產等，合計總銷金額約30.1億元，持續熱銷中。隨著完工過戶如預期進度，將挹注富旺2021年整體營運持續保持良好的成長動能。

此外，總銷23億元的「台中天際W-ONE」已動土開工，且銷售率達80％，預計2024年完工；而2021年規劃推出包括新竹湖口「站前新時代」、苗栗造橋「文湖大鎮」、高雄楠梓「富旺璞森」、台中龍井「森境大院」、新竹湖口「沐林森藏」，合計五個建案總銷金額達32億元，富旺持續推案，為未來整體營運表現添柴加火。

(工商 )