國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，在全省各地獲得熱烈迴響。國民黨台北市議員羅智強不畏低溫，連日在台北街頭步行和演講，甚至走到腳痛也不停歇，3天下來，兩項公投各收到約1400份連署書，除了深深一鞠躬表達感謝，他也宣佈將走出台北，從北到南為公投連署拚搏。

縱橫台北街頭拚連署，羅智強呼籲民眾別再抱怨蔡英文鴨霸強餵人民萊豬，站出來連署、公投，只需要吃9個月的萊豬，如果不站出來改變這個命運，那就吃一輩子的萊豬。

羅智強連日在台北街頭，號召民眾連署「還我公投」、「反萊豬」公投。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強連日在台北街頭，號召民眾連署「還我公投」、「反萊豬」公投。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強表示，雖然天氣很冷，但「大家的心超熱」，也有民眾給他大大的擁抱，替他加油打氣。羅智強在臉書笑說，「最辛苦的是手指頭，快凍成十隻冰棒啊！」走了一天，回到家裡直接昏睡了2個小時，對於強團隊的夥伴和志工們，陪他在最強寒流裡，迎著清冷的風走了一整天，很是感動。

羅智強今（10）日用深深的一鞠躬，謝謝1400位市民的熱情連署，3天下來和志工們沿著捷運藍線、綠線、紅線走了16個捷運站、舉行了16場街頭演講與連署，也謝謝議員王欣儀、李柏毅、陳炳甫、張斯綱親臨助陣，雖然很累但也成果豐碩。

兩項公投各收到約1400份連署書，並各發出約5000份連署書，羅智強坦言，兩個月要各收50萬份連署書，確實是高難度的工作，接下來將走出台北，騎腳踏車從北到南，為公投連署全力拚搏，並喊話「全台的朋友，我們街頭見」。

(中時新聞網)