大陸國家統計局11日發布2020年12月全國居民消費價格（CPI）較上年同期上漲0.2％。統計局指出，12月，各地區各部門鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及成本上升影響，CPI由降轉漲。

從月度比較來看，CPI由前月下降0.6％轉為上漲0.7％。其中，食品價格由前月下降2.4％轉為上漲2.8％，影響CPI上漲約0.62個百分點。食品中，受持續低溫天氣影響，鮮菜、鮮果的生產和儲運成本增加，價格分別上漲8.5％和3.5％；隨著元旦春節到來，消費需求季節性增加，同時飼料成本有所上升，豬肉價格由前月下降6.5％轉為上漲6.5％，羊肉價格由上月持平轉為上漲2.6％，雞蛋價格由前月下降1.6％轉為上漲2.9％。

從月度比較來看，非食品價格由前月下降0.1％轉為上漲0.1％，影響CPI上漲約0.11個百分點。非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲5.2％、5.8％和3.0％，合計影響CPI上漲約0.10個百分點。

(旺報 )