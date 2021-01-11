備受矚目的陽明、交通大學兩校合併，更名「國立陽明交通大學」，首任校長由台灣聯合大學系統副校長林奇宏出任。台大醫院婦產科名醫施景中臉書PO文，形容林奇宏「活像武俠小說中的人物，殷切有禮、氣度恢弘」，言談間盡是肯定。
林奇宏人事案發布後，施景中隨即在臉書表示，對這名字有點熟悉，仔細一想原來是8年前，兩人曾有過一面之緣。
施景中回憶，當年國健局（現國健署）為控管男女嬰出生比例曾約談過他，還要求寫改進計畫，氣得他在診間貼出公告「不再接生男嬰」。結果奉命前來溝通的，正好就是時任台北市衛生局長林奇宏。
為免尷尬，林奇宏找來台大同事作陪，邀施景中到附近館子餐敘。眾人一坐下，林也不提生男生女的事，只分享平生行醫見聞，一番酒酣耳熱後，林強調「尊重醫師臨床專業」，就這樣，原本還帶著敵意、打算電一下長官的施景中，頓時解開了心中的結。
「最後我到巷口送了他上車，再走路回家，直到今天才又看到他名字」，施景中讚許林奇宏，不單是做官的人才，也曾在《Nature》發表過好幾篇論文，學術研究同樣傑出。
施景中的文，僅半天已有近7000個讚，網友對陽交大找到勇於任事的新校長多所肯定，「如果很多醫院的高層，都能像這位校長一樣多好」。
(中時新聞網)
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