美國總統川普(Donald Trump)煽動支持者拒認敗選、阻止拜登(Joe Biden)當選認證程序，演變成暴徒攻入國會大廈造成多人死亡悲劇，不僅Twitter等社交平台果斷封殺，商界曾支持他盟友也開始劃清界線，甚至有企業高層主管稱，美國所有公司都該明確表明不會在川普卸任後雇用任何他團隊的人。

位於美國丹佛的油田設備供應商Canary執行長艾伯哈特(Dan Eberhart)曾向支持川普的組織捐贈10萬美元，另外曾幫忙籌款60萬美元給川普後援會做競選之用，他承認由於川普降低企業稅、有利於傳統化石燃料的經濟政策，自己一直在忍耐川普各種荒謬言行。

艾伯哈特稱6日的國會山大暴動讓他覺得是時候不忍了。他說：「我受夠了，我不想也不能讓我媽覺得，這些事我也有份。」

知名投資管理公司黑石集團(Blackstone Group)創辦人施法茲曼(Stephen A. Schwarzman，或譯蘇世民)曾是川普在華爾街最強大的支持者，去年11月大選結果出爐後，也曾為川普質疑選舉的權利辯護，但國會山大暴動後，他也譴責川普陣營與支持者，呼籲讓權力和平過渡。

曾為川普競選提供大量資金、美國最有影響力的工商團體之一NAM(National Association of Manufactures，美國製造商協會)在暴動隔天，也曾呼籲現任副總統彭斯(Mike Pence)啟動罷免總統程序。

英國《金融時報》(Financial Times)分析，川普任期最後幾周就已經很少有美國主流商業領導人再對他表達支持，國會山暴動後，即使是最死忠支持者也會開始疏遠川普。過去美國政界與商界間有「旋轉門(revolving door)條款」，防止離開公職後利用之前獲得的人脈或機會到私人企業任職，潛規則上卻從未被認真執行，但川普的團隊可能因為這次暴動被大部分美國公司拒絕，「旋轉門條款」反而可能落實。

(中時新聞網)