男女走在感情這條路上，很難一直好運，有時甚至遇到超級大爛貨，人財兩失的心碎故事屢見不鮮，美女律師賴瑩真近日便在個人YouTube頻道聊「感情詐欺」這檔事，點出法律很難制裁「愛情騙子」的原因，並表示有5大愛情陷阱幾乎無法討回公道，勸大家一定要避開。

賴瑩真律師在YT開設頻道，用專業法律角度，去就各式案例進行探討與講解，頗受網友歡迎，近來她以「愛情的騙子法律也沒辦法？五種方式教你怎麼避開陷阱」為題，拍攝影片講解，表示近來社會上發生許多「感情詐欺」案例，真的很難討回公道，理由是如果對方騙錢，通常會編理由是「借錢」，而這樣就成了借貸關係，而在法律上，會認定這是一個民事借貸糾紛，不能以刑事的詐欺罪來處置，除非受害者能找到證據，證明對方借錢的理由是捏造的。

愛情詐欺屢見不鮮，但賴瑩真律師說，法律上其實很難將其定罪。(達志影像/shutterstock提供)

賴律師更說，愛情詐騙有偏好的族群，就是熟女以及純情男，理由是詐騙者覺得這兩種人總急切想找對象，且較願意為愛付出，因此特別容易「得手」，除此之外，加害者通常還有4大特徵，需要特別注意，如「通常透過網路、電話認識」、「剛認識就大喜大悲要注意了」、「這個人好像記性不太好」、「一定會開口要錢」等，如果交往對象有這些特性，那就得提防了，很可能遇上愛情詐騙。

賴律師也在影片最後提醒，現在愛情詐騙案層出不窮，受害者身心受到煎熬，往往一直陷在失意的情緒中走不出來，而在法律上又很難討回公道，因此賴律師承諾繼續拍這類的影片，來提點大家如何避開這種難解的局面。

【瑩真律師】愛情的騙子法律也沒辦法？五種方式教你怎麼避開陷阱

(中時新聞網)