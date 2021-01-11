美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／摘自克拉芙特推特）

美國駐聯合國大使克拉芙特將於13至15日訪台，與台灣高層及外交界人士會面並發表演說，她將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使。國民黨革實院副院長、台中市議員黃健豪在臉書批評，美國官員都忙著辭職，只有台灣還在喜迎川普政府，川普要下台了，搞這一齣美國駐聯大使訪「自由中國」的爛戲，「我們還得陪演，真的很低能」。

美國務卿蓬佩奧宣布克拉芙特（Kelly Craft）訪台，並在聲明中指出，台灣展現出「一個自由中國」所能達成的成就，引發熱議。對此，黃健豪9日在臉書痛批，來訪的人是要來彰顯我們做為「自由中國」的典範，所以蔡英文及民進黨政府已經是「自由中國」的代理人嗎？那看來跟民國38年（1949年）後的國民黨立場一致，大家這30年真的都在瞎忙。

黃健豪質疑一個馬上要下台的美國官員來台灣，我們又為防疫開後門，是能得到什麼？能得到美國在聯合國實質的支持嗎？他直言，這些問題沒有解決，沒有實質的答案，「台美關係友好」就只是蔡英文政府和川普政府演了四年的大戲，只是政府大內宣的標題，畢竟該漲價的沒降過、該對台灣課的重稅美國沒手軟、爛的豬肉中共拒收但自由中國卻喜迎萊豬。

最後，黃健豪更批，現在川普要下台了，搞這一齣美國駐聯大使訪自由中國的爛戲，「我們還得陪演，真的很低能。」網友亦附和留言表示，戲演完後，台灣繼續吃萊豬，繼續付高額保護費，且正常人都走光了，只有台灣還在喜迎川普官；但有網友認為，換個角度想，台灣總在計算自己的利益，那川普推行這些政策，他又能得到什麼？

(中時新聞網)