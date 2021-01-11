此次演練特別結合大量傷患情境，高空作業車救援，以預防突發狀況時可以迅速反應，降低傷害。（姜霏攝）

為強化消防人員有效執行災害搶救，緊急應變措施整合各單位人力、裝備、器材，強化火災預防及搶救工作，提升民眾防火警覺，桃園市消防局第三大隊選定轄內桃園機場華儲公司於11日進行大型消防搶救演練。

演練過程模擬華儲股份有限公司F區二樓辦公室疑似電線走火引燃可燃物，產生大量濃煙造成人員逃生摔傷及人員嗆昏，員工立即啟動自衛消防編組，包含工安人員巡視確認通報、初期滅火處置作業、用火用電安全防護作業、中控室CCTV監控作業、疏散集結作業、簡易救護處置等自衛消防應變作為。此次演練特別結合大量傷患情境，高空作業車救援，以預防突發狀況時可以迅速反應，降低傷害。

華儲公司總經理林曉峰表示，透過本次實際演練，看到消防同仁精實的消防裝備、快速動員救援行動、部署搶救能力有目共睹！希望透過與消防同仁彼此間共同合作，加強員工災變時初期應變能力，讓企業場區安全防護更有保障。

竹圍消防分隊長陳敏男表示，藉此次實際演練，提升場所員工防火意識及災時應變處置能力，可有效降低火災事故之發生，建立正確的防火安全知識，以防範災難發生能及時妥善處置。第三大隊大隊長殷明坤同時表示，希望透過演習，讓業者更重視自衛消防編組應變能力及防火管理安全觀念，並希望透過搶救演練及考核方式，讓消防弟兄熟悉高危險場所消防搶救設施與佈署運用能力，提升消防員救災應變能力，為公共安全嚴守把關。

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