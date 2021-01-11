去年都待在紅襪隊3A，年薪卻高達1100萬美元的古巴球員卡斯提歐（Rusney Castillo），終於走完7年7250萬美元的合約；今年球季將轉戰日職樂天金鷲隊，期待能洗刷過去「薪水小偷」的惡名。

大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）今（11）日公布了卡斯提歐與樂天隊的合約內容，指出他可獲得基本年薪60萬美元，加上激勵獎金最多可領100萬美元，大約是去年的11分之1。不過對他而言錢並不是問題，還有球隊簽他最重要。

卡斯提歐效力古巴國家隊期間攻守都很優異，2014年成功叛逃到美國，紅襪隊認為他是難得的「大物」，直接開出7年7250萬美的肥約網羅。但他的表現卻讓紅襪失望，2016年8月被DFA（指定讓渡），不過沒有球隊承接，紅襪便將他移出40人名單，從此也沒再回到大聯盟。去年又因新冠肺炎疫情，小聯盟比賽全部取消，害他無球可打。

總計卡斯提歐在大聯盟3個球季，出賽99場，打擊率2成62、全壘打7支、打點35分，表現與身價明顯不符。在小聯盟（絕大多數在3A）則出賽467場，有42支全壘打和217分打點，打擊率2成93，數據並不差，實力應該就是3A至大聯盟之間。

此外，休季期間卡斯提歐還參加波多黎各和墨西哥冬季聯盟，以保持手感，所幸被極需補強的日職球隊樂天金鷲相中，並爭取到另一張合約。

(中時 )