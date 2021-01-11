台北市萬華區去年10月發生一起鬥毆命案，1人慘死，一度傳出是竹聯幫內鬨，但檢警查出，22歲男子朱寶寅，因欲買大麻卻2度爽約，與上游林姓毒販有嫌隙，找來胞弟朱寶辰及朋友藉口交易毒品，邀約林男理論，朱男持刀刺死林男。台北地檢署今依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死等罪起訴朱氏兄弟及幫眾共10人。

凶嫌朱寶寅落網時，一開始辯稱是為了4000元賭債鬥毆，但事後檢警查出是朱跟人約定要買大麻，卻連2次爽約，朱雖自知理虧，怕林姓上游毒販登門報復，決定先下手為強，與胞弟朱寶辰找人埋伏在廢棄車道草叢間，等林男等人現身就亂棒圍毆，朱持摺疊刀猛刺胸腹致死。

起訴指出，朱寶寅去年透過通訊軟體，找上蘇姓男子要買大麻，但是連續2天都爽約，蘇男的上游林姓男子不爽，要蘇男找出朱男，並派人到朱男位於萬華的老家，拍了張朱男父親的照片傳給朱男，要朱男出面交代，朱男擔心被尋仇，找胞弟商量要先發制人。

朱男即約賣家到長順街水門內廢棄車道交易大麻，並透過胞弟找8名朋友，分別躲在車道旁草叢、樓梯、或留在車上等候。

2020年10月5日凌晨，林男6名男女分乘3輛車抵達，林男質問朱男為何爽約，朱男埋伏的人手即衝出，持球棒朝林痛毆，林男友人驚嚇逃散，朱男持折疊刀朝林男左胸、左腹猛刺10多刀，刺破林男心臟，朱男10人才離去。

案發後隔天，朱男渾身酒氣的在龍山寺附近被逮，辯稱是因談判4000元債務引發糾紛，還一度傳出竹聯幫內鬨，由於案發現場沒有監視器，檢警全面調閱附近道路監視器，終於找到朱男等人搭乘的車輛，逐一逮捕參與鬥毆行兇的人士，才讓案情真相大白。

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(中時 )