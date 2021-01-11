勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)對於近來的外界批評感到無奈，他認為真正懂籃球的人太少，大部分的人都不懂他是個多麼優秀的籃球員。格林對媒體說：「學習的先決條件是承認自己的無知，但多數人都不知自己連屁都不懂，所以他們已經沒救了。」

大逆轉擊敗快艇那一役，外界只稱讚柯瑞(Stephen Curry)的9顆三分球，「追夢」格林在場上30分鐘的好表現卻沒人欣賞。格林該場攻下4分、3籃板、3助攻，還有3次犯規，在場上的正負值為負7。重點就在於格林這類的球員不該只以攻守數據衡量，他是俗稱的藍領苦工，自願犧牲個人數據，以防守和團隊意識換取球隊勝利，這樣的人理應獲得稱讚而不是批評。

格林說：「這需要大家先搞懂籃球是怎麼打的，那些網紅自以為很懂，但他們永遠不會懂。我很高興自己是少數真正理解籃球如何運作的人。」儘管場均只有2.8分、27%投籃命中率，格林自豪仍有辦法貢獻球隊。

外界不懂也沒關係，勇士2019年與格林簽下4年9960萬美元延長合約。既然勇士認可他的價值每年付出2500萬美元，外人的批評格林不需要放在心上。

(中時新聞網)