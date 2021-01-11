咦，路上怎會有戰機？台東市區今天一早，出現1輛拖板車上載著1架戰機，在街道上行進，吸引民眾目光，為了方便運送，這架戰機的機翼已經被卸下，有民眾忍不住連想，是不是去年底，志航基地墜海的F5戰機被打撈上來，結果並不是。

據了解，這架戰機是從屏東要送往空軍志航基地，是屬於舊型的噴射式T33教練機，也是AT3替代之前的教練機，基地說，七聯隊在民國60年代，也曾有T33進駐，而這架原本在屏東展示，因為土地問題無法繼續，經詢問各方後，決定由志航基地接收，未來將作為歷史回顧展示之用。

(中時 )