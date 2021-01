讀者伍先生在2021-1-3利用本網站的「與我聯絡」詢問:林教授您好,我是馬來西亞的伍國量,您的粉絲,一直都在看您的分享,真的感恩有您為大家解析了許多誤知。今天我也希望教授您為我解析到底飲用水裡所含的礦物質真的如很多人認為是我們身體所需,我一家人已經飲用了二十年的純淨水,也就是逆滲透的過瀝水 (Reverse Osmosis), 一直以來,都有人在說純淨水太純了,沒有礦物質,對健康不好,而且純淨水只是給病人喝的以及腎病患用來洗腎用的。我誠心希望教授能為我解析,感恩,謝謝您。

的確,用逆渗透系統來過濾水,目的就是要去除有害的雜質,但是,它同時也會去除有益健康的礦物質,例如鈣和鎂。事實上,我在兩年前發表的硬水會造成腎結石?就有說:「人,真的是很奇怪。一天到晚吃鈣片,鎂片,說是對這個重要,對那個有益。但是,同樣這些人,偏偏又想盡各種辦法,甚至花大錢,要把鈣和鎂從飲水中除去。」

至於讀者伍先生說的《純淨水只是給病人喝的以及腎病患用來洗腎用的》,我們來看一篇美國FDA關於逆渗透水的文章。它說:「近年來,逆滲透已越來越多地被用於製造醫院的透析以及製藥商用於某些化妝品和藥品的加工水。 除了這些應用外,逆滲透還能生產足夠純度的水,來用作注射用水和製備非口服溶液」。

從這段話就可看出,對FDA而言,逆滲透是用來製造醫療(洗腎、注射)及保養品用途的水,而不是醫療用的飲用水,更不是家用的飲水。

逆渗透淨水機是利用特殊的過濾膜來淨化水,所以雜質就會堆積在這些過濾膜上面,而為了去除這些雜質,機器會自動地用額外的水來清洗過濾膜,並將這些廢水排出。一般來說,每製造一公升的淨化水,就需要用3到7公升的水來清洗過濾膜。所以,除非用戶願意花功夫再利用這些廢水(例如澆花,沖馬桶),否則家用逆渗透水實在是非常浪費水資源。

根據報導,印度國會在2019-5-20通過法案要逆渗透淨水機的製造商回收至少60%的廢水,並將目標逐步提高到75%。這個法案也禁止在水中總溶解固體低於每升500毫克的地區使用逆滲透處理系統,因為去除礦物質的水可能對健康會有負面影響。

有關去除礦物質的水對健康的影響,最詳盡的論述莫過於世界衛生組織在2005年頒布的Nutrients in Drinking Water(飲水裡的營養)。這份文件的序言的第一句是:「世界衛生組織於2003年11月在羅馬世衛組織歐洲環境與衛生中心召集了由營養,醫學和科學專家組成的多元化小組,來探討與飲用水中營養成分有關的許多問題,以及水在某些情況下可以有助於整體飲食營養的可能性。」

這份世衛文件長達186頁,共分成14個章節,而其中的第12章是HEALTH RISKS FROM DRINKING DEMINERALISED WATER(飲用去礦物質水的健康風險)。它將飲用低礦物質水的可能不良後果分成下面這5大類來討論:

1.直接影響腸粘膜,新陳代謝和礦物質體內穩態或其他身體機能。

2.從低礦物質水很少或根本沒有鈣和鎂的攝入。

3.其他基本元素和微量元素的攝入量低。

4.食物中鈣,鎂和其他必需元素的流失。

5.可能增加飲食中有毒金屬的攝入量。

上面的第1、2、3項可以從字面上大致看得出低礦物質水對健康的不良影響,所以我就不多加解釋。但是,第4和第5項則需要解釋。

關於第4項:用低礦物質水烹飪會導致食物中所有必需元素的大量流失。對於鎂和鈣,此類損失可能高達60%,對於某些其他微量元素(例如,銅66%,錳70%,鈷86%)甚至更高。許多人當前的飲食通常不足以提供所有必需元素,因此,任何導致食物加工和製備過程中必需元素和營養物質的流失,都可能對這些人的健康有害。

關於第5項:低礦物質水可能通過兩種方式增加有毒金屬的風險:

1)由於低礦物質水不穩定,因此具有高度侵蝕性。它容易從管道,塗料,儲罐和容器,軟管和配件中溶解金屬和某些有機物質。在1993到1994年期間美國曾發生三件嬰兒鉛中毒,而原因就是低礦物質水在儲存桶裡加速鉛從銅配件的滲出。

2)鈣和鎂可以通過形成無法吸收的化合物或競爭結合位點來幫助防止某些有毒元素(例如鉛和鎘)從腸道吸收到血液中,所以低礦物質水就失去這項對健康有益的優勢。

最後,我們來看一篇2014年發表的論文,標題是Demineralization of drinking water: Is it prudent?(飲用水去除礦物質:妥當嗎?)。它在結尾說:「做為醫療當局,我們應該建議和說服行政機構,不要以缺乏科學依據的『福利』或『時尚』的名義來鼓勵民眾安裝逆渗透水系統,如此才能保護人們免於罹患慢性疾病。」(編輯梁惠明)

