台積電ADR跌2.26%，台積電(2330)股價開低3元，最低574元，一度回到平盤580元，平了上周五所創股價新高，盤中股價震盪，暫時中斷上周的連日創新高的態勢。

台積電即將於本周四舉行法說會。台積電8日公布2020年12月合併營收約為1173.65億元，比11月的歷史次高減少6%，較前年同期增加13.6%。去年第四季營收約為3615.33億元，再創新高，達營收目標3565~3651億元的偏高標，比第三季的新高3564.26億元，增長1.43%。

台積公司2020年全年營收約為1兆3,392億5,500萬元，再創新高，較前年增加25.2%。

台積電ADR上周五跌2.74美元至118.69美元，未再創新高，換算每股為台幣675.51元。台積電上周五收最高達580元。

台積公司去年第四季受惠於蘋果5奈米訂單放量出貨。第四季營收如預期，再創新高，台幣營收季增1.43%。

台積電去年營收再創新高，全年美元營收估成長3成。台積公司挾技術領先，掌握5G與高效能運算成長商機，全年台幣營收近1.34兆元，年增25.2%。

台積電上周五股價走高，收盤大漲15元，達580元，再創新天價，市值達15.03兆元。台積電自2021年開年後，每天的股價及市值持續創新高。

台積電股價連日創新高，趕在本周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價最高上看650元，甚至有外資喊到700元之上。

外資看好台積電第一季以美元計價營收將優於預期，約與2020年第四季持平；看好今年全球5G手機出貨成長，預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，且台積電可能將今年資本支出拉高到200億美元之上，台積電今年營運將再創新高，營收估比去年成長逾一成。

(時報資訊)