2020年終遭疫情無情摧殘近一個半月的韓國，目前似乎有停歇現象。11日，在社交距離嚴格執行和周末較少篩檢者下，韓國出現自2020年12月疫情高峰期以來，新確診者數最少的一天。

韓國疾病預防控制局（KDCA）表示，韓國每日確診者雖又增451新例，但已是過去41天疫情最嚴峻期間，人數最為低的一次。其中，419位為本土案例，使得總染疫人數增至6千9百餘位。

11日新染疫者451位，也是從2020年12月以來，首次數量在400位左右。根據韓國政府最新疫情數據，10日新確診者為665位，9日為641位，8日為674位。

KDCA指出，上周全韓國平均每天都有693新確診者，也是自上個月12月初以來，首次沒有超過700位。不過，還要再觀察，因為周末期間去篩檢的韓國民眾，相對也較少。

3級，是韓國疫情管制最高等級。目前，大首爾地區實施2.5級政策，其它韓國地區則是2級規範。韓國政府計畫，上列管制時間將先實施至17日，屆時將再視當時情況而定。

(時報資訊)