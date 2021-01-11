減產利多刺激，上周五歐美原油期貨漲近3%；石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，預計原油產量將在2月和3月保持不變。儘管其中俄羅斯和哈薩克共和國合計小幅增產7.5萬桶/日，但沙烏地阿拉伯提出自願減產100萬桶/日，抵銷了前者合計的增產力度。

此外，兩位民主黨參選人贏得了喬治亞州參議院席位後，準美國總統拜登宣誓就職後將掌控參眾兩院，國會有望批准更多的新冠紓困方案，投資者將聚焦在針對新冠疫情而提出的經濟改善行動；其中美國原油漲幅2.8%，倫敦原油漲幅3%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲1.41美元，報每桶52.24美元；2月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.58美元；2月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖1.54美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲1.61美元，報每桶55.99美元。(商品行情網)

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