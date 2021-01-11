華爾街長期大多頭亞登尼（Edward Yardeni）提出警告表示，從科技股到比特幣，市場恐面臨崩盤危機。

Yardeni Research總裁亞登尼表示：「從1998年末到2000年初，那斯達克指數上漲逾200%，現在我們幾乎漲了近100%，我們很可能處於同一軌道上，現在我所看到的一切都處於『融漲』（melt-up）」狀態。

以科技股為主的那斯達克指數上周收在13,201.97點，再創歷史新高。

亞登尼亦強調比特幣的狂漲就是極端泡沫的例子。在今年的頭5個交易日中，比特幣就上漲36%，並在過去6個月就上漲逾300%。亞登尼表示，無論你是否有投資比特幣，非常重要的是你看著線圖，明白當它直線上升時，這絕對就是過度投機的「狂熱」跡象。

儘管發出警告，但亞登尼尚未拉響警報，他對新冠疫苗帶動的經濟復甦，以及財政與貨幣政策的前景仍然抱持樂觀的看法。他表示：「今年上半年『藍潮』可能繼續有利，我們將獲得更多政府支出，透過量化寬鬆政策，我們會有聯準會支應大量的政府支出，且我認為利率仍將很低。」

亞登尼並表示，今年晚些時候新冠疫苗廣泛配發，將有助於2021年下半年經濟回歸正常化。但也因為這點，他的看法仍帶謹慎，他認為，因大量的激勵措施與需求成長，蓬勃發展的經濟將帶來通膨風險。「下半年我們將密切關注一些消費者物價上漲的態勢，通膨升高對被高估的資產不利」。

他並表示，聯準會還可能面臨將10年期美國基準公債殖利率保持在約1%的挑戰。「我們確實看到債息上升的壓力，我認為聯準會將在某個時候宣布『既然經濟表現良好，或許債券殖利率應該升高』」。

目前，亞登尼正在密切關注基本面與市場指標，希望這些能反駁他的市場「融漲」論點，因為這往往以「崩盤」（meltdowns）作為結束。他表示：「這個市場一直超越我的預測，我希望我們能輕鬆站上4,300點，這是我的標普500指數年底目標」。

上周五標普500指數收於3,824.68點，再創歷史新高。

(時報資訊)