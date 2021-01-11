快艇今天在主場迎戰公牛，頭號球星里歐納德三分線外手感火熱，不但全場飆進7顆三分球，更誇張的是他在第三節單節轟進21分，最終他22投14中，攻下35分、3抄截，率領快艇130比127逆轉勝，送給對手3連敗。除此之外，里歐納德花了533場比賽將個人職業生涯總得分跨過10000分里程碑門檻。

2011年選秀會首輪第15順位踏進NBA的里歐納德，第二年起成為馬刺不動先發球員，並且與鄧肯聯手成為全聯盟攻擊威力最強大的組合之一，幫助馬刺完成奪冠任務，可惜2017-18球季因為受傷只打了9場比賽就整季報銷，同時也因為與球團鬧翻，2018年轉戰暴龍，沒想到立刻率領多倫多軍團拿下隊史首冠。

里歐納德在2019年改披快艇戰袍，而且還與保羅喬治攜手，被視為有實力威脅湖人的對手，可惜季後賽遭到狙擊，止步四強。本季快艇依舊是奪冠熱門球隊，里歐納德與保羅喬治成為指標性人物。

此役，公牛首節打得很強勢，取得9分領先優勢，次節快艇發動反擊，可惜打完半場依舊是落後7分。易籃再戰，里歐納德成為出閘猛虎，三分鐘內連續飆進4顆三分球，緊接著又在禁區內強攻得手，快艇單節攻下42分，里歐納德一人獨拿21分，幫助快艇追平比數。

決勝節，里歐納德的手感雖然下降，但關鍵時刻完成三分打，加上保羅喬治4罰命中，快艇得以有驚無險地保住勝果。

(中時 )