中天新聞轉戰YouTube後，風格更為輕鬆活潑，主播們在播報過程吃漢堡、跳螃蟹舞等，每次都帶給觀眾不同驚喜，而美女主播張若妤這次兌現承諾，穿上學生制服播報，完全無違和，讓網友狂讚太可愛了。
張若妤之前承諾中天新聞YouTube訂閱數突破233萬的話，她就會穿上制服播報，現在她也兌現承諾，真穿上自己當年的高中制服，想不到完全無違和，白襯衫格紋裙搭長襪，辣洩白嫩絕對領域，讓網友都暴動了。
「身材保持得真好，高中制服還可以穿」、「這一定要按讚」、「太有誠意啦」，網友更稱張若妤「怎麼感覺還是高中生的樣子」，讓她忍不住笑回「這太誇張了啦」。而張若妤也在臉書發文，透露自己想當新聞工作者，是小學三年級參加演講比賽後有的想法。
「這次會穿高中制服播新聞，是因為當年寫過一篇作文，內容與新聞媒體有關」，而隔了這麼多年，她再度穿上高中制服走進攝影棚，她也想跟自己說「恭喜夢想達成，接下來繼續勇往直前吧！」她更承諾網友之後會穿旗袍播報，讓粉絲都相當期待。
(中時新聞網)
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