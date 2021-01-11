中天新聞轉戰YouTube後，風格更為輕鬆活潑，主播們在播報過程吃漢堡、跳螃蟹舞等，每次都帶給觀眾不同驚喜，而美女主播張若妤這次兌現承諾，穿上學生制服播報，完全無違和，讓網友狂讚太可愛了。

張若妤之前承諾中天新聞YouTube訂閱數突破233萬的話，她就會穿上制服播報，現在她也兌現承諾，真穿上自己當年的高中制服，想不到完全無違和，白襯衫格紋裙搭長襪，辣洩白嫩絕對領域，讓網友都暴動了。

張若妤身材都沒變，穿上高中制服無違和。(圖／翻攝自張若妤臉書)

「身材保持得真好，高中制服還可以穿」、「這一定要按讚」、「太有誠意啦」，網友更稱張若妤「怎麼感覺還是高中生的樣子」，讓她忍不住笑回「這太誇張了啦」。而張若妤也在臉書發文，透露自己想當新聞工作者，是小學三年級參加演講比賽後有的想法。

「這次會穿高中制服播新聞，是因為當年寫過一篇作文，內容與新聞媒體有關」，而隔了這麼多年，她再度穿上高中制服走進攝影棚，她也想跟自己說「恭喜夢想達成，接下來繼續勇往直前吧！」她更承諾網友之後會穿旗袍播報，讓粉絲都相當期待。

女神那些年...若妤主播兌現「制服承諾」。(影／取自中天新聞YouTube)

(中時新聞網)