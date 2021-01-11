自從美國副總統彭斯（Mike Pence）主持國會聯席會議，儀式性地確認頂頭上司川普在去年11月總統選舉中落敗後，這兩位共和黨最高層的關係便跌至冰點。

美國媒體報導，自川普支持者6日闖入國會大廈與執法人員發生暴力衝突後，兩人便沒再講過話。報導還說，雖然川普已表明不會參加總統當選人拜登的就職典禮，彭斯仍有意出席。

過去4年，彭斯一向是川普最忠心耿耿的下屬，不過如今兩人關係出現嚴重裂痕。

共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）今天在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）上表示：「川普最忠誠人馬之一的副總統彭斯，如今成了川普世界的頭號公敵。」

法新社報導，川普6日在白宮外發表憤怒演說，呼籲支持者遊行前往國會，並要求負責主持國會聯席會議的彭斯務必出手干預，以扭轉他敗選的局面。

彭斯予以拒絕，最後仍成了那個向議員們宣布川普和自己輸給拜登和副手賀錦麗（Kamala Harris）的人。

但在完成認證程序前，川普支持者硬闖象徵美國民主的國會大廈。國會遇襲事件最終導致5人喪命，也招致國際譴責。

川普當天曾在推特發文：「彭斯沒勇氣做出本來就該做的事，來保護我們的國家和憲法。」

川普支持者6日硬闖國會，對議員們和彭斯都構成明顯的危險，特勤局（Secret Service）人員當時匆匆把彭斯帶離現場。

部分「川粉」對彭斯的行為大為光火，甚至高喊應吊死彭斯。據傳，川普並沒有致電彭斯確認他的安危。

當彭斯譴責國會暴力事件時，川普發布影片訊息，呼籲示威民眾保持和平，但也說「我們愛你們，你們非常特別」。

川普得知彭斯將維持傳統，出席拜登20日的就職典禮時，兩人間的嫌隙進一步加深。

川普雖在國會暴力事件後發出聲明，表示自己想要確保「和平交接」，不過一再指控選舉舞弊的川普已表明拒絕參加這場就職典禮。

據傳，彭斯不排除支持民主黨等人士發起、欲以不適任為由，在川普在職的最後幾天援引美國憲法第25修正案來讓川普免職的行動，更讓兩人緊張關係雪上加霜。

這一切都與彭斯之前為川普發聲、一貫支持川普的行為有著天壤之別。

川普曾稱彭斯「堅若磐石」，盡職的彭斯也在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間挑起艱困任務，在政府因應疫情漫無章法引發公憤之際，持續引領白宮疫情小組。

時間回到2016年，沉著冷靜、有紀律且謹言慎行的彭斯當時出線成為川普競選總統的副手時，一度跌破大家眼鏡，然而彭斯為川普帶來他所亟需、來自基督教右派的支持，且經歷許多政治風暴後，彭斯依然對川普忠心不二。

眾所周知，這位61歲的前印第安納州州長對角逐2024年白宮大位很感興趣。

對彭斯來說，試圖以川普副手作為競選總統的跳板，始終是棘手的政治挑戰。目前還看不出彭斯能否在川普於紛擾混亂下離開白宮後不受波及。

(中央社)