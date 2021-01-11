美駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）將於13日至15日訪台，並與高階台灣官員見面。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，這很有可能是川普政府在測試北京的反應，為美國國務卿蓬佩奧來台鋪路，北京對此應向美台發出強烈信號，如果膽敢讓蓬佩奧訪台，屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式，宣示大陸對台灣的主權。

對於柯拉芙特訪台，胡錫進今（11日）在微博表示，這很有可能是川普政府對於北京態度的測試，北京應向美方發出必須懸崖勒馬的強烈信號，要讓美方和台灣民進黨當局清楚，如果膽敢讓蓬佩奧在下台前訪台，北京反應將是排山倒海而來，屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式，宣示大陸對台灣的主權，如果台美膽敢作出過激反應，就很有可能觸發戰爭。

至於美國總統川普即將卸任之際，蓬佩奧9日發出重大宣布，取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。胡錫進對此直言，蓬佩奧此舉是再一次對美中台關係挖坑和埋雷，眾所周知，「一個中國原則」是當今世界秩序穩定的基石之一。

胡錫進強調，世界上絕大多數國家都與中華人民共和國建立外交關係，並且遵守不與台灣發展官方關係的承諾，美國政府過去限制對台灣官方交往，是其承擔國際義務的一部分，如果華盛頓放肆地拆除所遵守的承諾，那麼中美關係必將重新定義，兩國將徹底走向敵對，台灣問題和平走向穩定的基礎，將坍塌一角。

「由於蓬佩奧能夠主導美國外交的日子，已經屈指可數，他的喪心病狂之舉」，胡錫進認為，預測了2個不確定性，其一為新任總統拜登將採何種政策應對？是否會讓現任政府的嚴重出格決定實際作廢，不予執行？二是蓬佩奧等人是否會猖狂到底，更進一步搞出大動作？如蓬佩奧在下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級，官方交往既定事實。

胡錫進指出，不論美國最終會阻止蓬佩奧的瘋狂舉動，還是蓬佩奧會在下台前繼續推動政策以逼迫拜登政府，北京都須堅決反對美方的極限挑釁，並且要有予以痛擊的態度。

(中時新聞網)