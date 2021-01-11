(12：10更新)含萊克多巴胺美豬今年元旦起正式開放進口，根據行政院推出的「豬肉儀表板」顯示，截至1月7日美豬進口量掛零，不過實際查詢衛福部食藥署的「邊境查驗自動化管理系統」發現，1月4日已有5批美國豬肉進口，總量超過108公噸，政府公布的資訊差很大。不過在媒體報導後約50分鐘，「豬肉儀表板」網站迅速更新，已公布第一批美豬進口量。

《中時新聞網》從「邊境查驗自動化管理系統」網站查詢「各類食品輸入情形」發現，1月4日已有5批美國進口的豬肉，分別是冷凍豬肉47.18公噸、冷凍豬腸49公噸、義式豬肉餡6.04公噸、豬肉香料2.97公噸以及豬肉餡3.62公噸，共計超過108公噸。

「邊境查驗自動化管理系統」顯示，1月4日有5批美豬進口。（圖/擷自食藥署網站）

行政院長蘇貞昌1月4日親自公布「豬肉儀表板」網站，強調將每日公開國產豬與進口豬肉情形。根據「豬肉儀表板 」統計，國內1月1日至7日的進口豬共有70.54噸，分別來自加拿大23.49噸、丹麥23.13噸及西班牙23.92噸，皆未檢出萊劑，並無任何美豬進口，與「邊境查驗自動化管理系統」資訊有明顯落差。不過在媒體報導後約50分鐘，「豬肉儀表板」網站迅速更新，已公布第一批美豬進口量，美國豬肉47.18公噸、美國豬其他可食部位49.01公噸。

媒體報導後約50分鐘，「豬肉儀表板」網站更新截至11日上午11:00資料，已有第一批美豬進口量。

「豬肉儀表板」統計，截至1月7日尚無美豬進口。（圖/擷自食藥署網站）

食藥署解釋，進口豬肉在食藥署查驗結案後，資料就會更新在「邊境查驗自動化系統」，但「豬肉儀表板」是依據海關放行結案的進度，另還需配合進口業者或其他政府單位的進度更新，所以兩者會有時間差。食藥署強調，海關尚未放行，代表尚未真正流入國內市場，因此沒有呈現在「豬肉儀表板」上，未來將努力協調兩系統資訊更新一致化。

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(中時新聞網)