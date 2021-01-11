強信-KY(4560)公布2020年12月營收達1.36億元，年增72.61％，2020年全年受疫情衝擊，累計營收12.72億元，年減23.13％。不過，由於東南亞訂單回流，去年第4季營收加溫，若全球疫情控制得宜，今年第2季將確立谷底回升。

2020年下半年起，大陸因新冠肺炎疫情控制得宜，使原先南進東南亞生產紡織成衣訂單陸續回流，大陸紡織成衣廠稼動率提升，連帶縫紉刀具、針位耗損量大幅增加，加上內需市場強勁，帶動庫存回補，目前訂單能見度可達第1季末。

為因應大陸經濟活動熱絡造成的缺工問題，強信透過導入自動化製造程序，優化產線製程，以減少產線人力需求，目前已開始看見成效，整體稼動狀況穩定。

在自動化裝置佈局方面，強信將持續深耕縫紉整機品牌大廠，現階段因疫情減緩經濟整體成長動能，影響品牌縫紉機廠客戶擴大資本支出與產品升級意願，但強信評估，未來市場對縫紉工藝的精緻度要求只會更加嚴格，成衣紡織廠的缺工問題亦日趨嚴重，強信提供自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統、針織智能自動化設備，可使縫製工序簡單化，並降低人事成本與人力耗損，為客戶提供更完善解決方案。

(時報資訊)