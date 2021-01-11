歐系、日系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，均讚其第四季營收表現優於預期，儘管首季會出現季節性調整，但2021年在白牌交換器、400G等趨勢下，營運持續叫好，歐系外資將智邦目標價由260元調升到330元、評等維持優於大盤，日系外資也維持優於大盤評等。

歐系外資表示，智邦去年12月營收63.4億元、季增長27%、年增長24%，表現優於預期，主要是受企業客戶出貨量增加的推動，且智慧網卡業務已經走強，自去年第3季度開始，因主要客戶變得更加積極，也帶動價格上漲，另外，由於華為限制令，目前智邦在歐洲電信業需求也持續強勁，有鑑於企業ODM的強勁銷售勢和智慧網卡業務的帶動，預估智邦去年第四季毛利率應該回落至21.1%。

展望第一季，歐系外資指出，由於上季基期較高，故本季營收季減幅度恐加大，但依舊會相較去年同期成長逾1成，預計智邦1、2月營收表現會較為保守，約40~45億元，類似於2020年10月，但動能應從3月開始回溫，並可能從第二季後期開始400G產品加速，智邦在400G產品於產業繼續保持領先地位，尤其是技術和可靠性，預估智邦400G交換器營收占比將由2020年的低於1成，成長到2021年14%，並將在2022年進一步提高到20%，除此之外，預計2021年智邦整體數據中心交換器營收將增長20%，佔總銷售額的41%，高於2020年的37%，且毛利率將持續成長，將智邦目標價由260元調升到330元、評等優於大盤。

日系外資則表示，展望未來，智邦去年第四季度營收表現高於預期，預計其首季營收季減約10~15%，第一季營收主力仍為數據中心需求以及ODM業務，就2021年來說，除白牌交換器前景樂觀外，400G交換器的升級潮，也是一大關鍵，維持智邦優於大盤評等。

(時報資訊)