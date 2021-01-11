2020年可謂多事之秋，在社會、經濟及政治方面近期均面對最為嚴峻的挑戰。宏利投資管理環球首席經濟師Frances Donald表示，「新冠肺炎疫情造成的全球性衰退，其中一個最主要的特點是，對服務業造成的衝擊相對較大，但對製造業造成的影響卻小得多。我們將此稱為「K型」復甦。展望2021年，在疫情期間提供生活必需品的行業（如製造業及科技業）將會持續增長，而受供需關係影響較大的產業（如零售業及服務業）可能會繼續下滑。」

整體而言，Frances Donald預期，今年美元持續走弱，加上各大央行可能在未來6個月保持鴿派，將為亞洲市場提供更為重要的推動力。由於低利率環境可能還會持續10年左右，因此投資者可能需要承擔更多的風險，並利用以往較少持有的高收益工具（如基礎設施及農業），以獲取所追求的收益。

隨著新冠肺炎疫苗陸續推出，亞洲似乎有望重新開放邊境並令經濟恢復正常。宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲認為，亞洲股市會出現產業輪動，將為獲取額外收益提供更多的機會。亞洲股市一般較已開發市場股市漲幅落後30%，且未來盈利增長預期將近高雙位數字。其原因在於，亞洲依然受惠於外部需求，尤其是已開發市場的增長將獲得財政政策支持，進而支持亞洲出口。

此外，在2021年下半年之前，預期亞洲半數人口將接種疫苗，意味著邊境將會重新開放，亞洲的增長將會恢復。再加上供應鏈搬遷，以及《區域全面經濟夥伴協定(RCEP)》自由貿易協定得以實施，預期區內貿易可將實現增長。

(時報資訊)