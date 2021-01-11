經營85度C的美食-KY(2723)受美國第三波疫情再起、公司超前部署升級防疫影響，2020年12月及第四季營收均見「雙降」，旺季營運動能略受壓抑。不過，投顧法人認為表現仍大致符合預期，認為去年獲利可望止跌回升，並看好今年獲利成長動能可望優於營收。

美食股價去年12月21日觸及168.5元的逾16月高點後拉回修正至143元，今年以來股價止跌回升，8日收於153.5元。不過，今（11）日股價開低走跌，最低下跌2.93％至149元，早盤維持約2％跌幅，在觀光類股中表現偏弱。三大法人上周買超美食1549張。

美食公布去年12月自結合併營收17.23億元，月減0.79％、年減12.59％，降至近5月低點。使第四季合併營收52.07億元，季減2.05％、年減9.37％，仍為今年次高。累計全年合併營收196.46億元、年減15.23％，為近6年低點。

美食去年12月營收表現偏弱，冬季旺季動能略受壓抑，主因美國南加州疫情再度升溫，85度C配合公部門防疫政策，主動調減門市及中央廚房人力配置，縮短營業時數、整合生產品項因應。雖然營收因此減少，但成本與費用同步優化，並換來消費者及員工信賴。

美食指出，去年底迅速升溫的第三波疫情，雖然略為拉長北美餐飲市場恢復所需時間，但與去年春天首波疫情相比，去年12月的營收衝擊程度已輕微許多，主要由於歷經過往二波疫情後已有備而來，相信更能控制影響程度，預期今年美國營收可望重返成長軌道。

而中國大陸各地去年12月亦有零星疫情反覆挑戰，壓抑年底烘焙旺季的消費動能，但85度C受惠一系列成功新品帶動，力保同店銷售表現仍維持小幅年成長。因應後續情人節及農曆春節檔期，美食規畫推出全新聯名蛋糕新品，可望挹注業績成長動能。

投顧法人認為，美食去年第四季營收表現大致符合預期，預估中國大陸地區去年營收年減約14％、營益率約7～7.5％。美國地區受第三波疫情影響，預估去年營收將年減約25％，營益率約4～5％。集團去年營益率估回升至雙位數，獲利估回升中個位數百分比。

展望今年，投顧法人指出，85度C在中國大陸將恢復展店，但策略聚焦於提高開店成功率，預期全年同店營收可望維持持平小增表現，帶動全年中國大陸地區營收成長高個位數百分比，營益率有望持續回升。

美國地區方面，受疫情再起影響，85度C目前66家門市有8～9家暫停營業，致使去年12月同店營收衰退幅度擴大，壓抑去年第四季營運動能。不過，預期今年將恢復展店、且同店營收表現可望回穩，預期整體營收可望年增逾2成，營益率有望回升至9～11％。

整體而言，投顧法人認為美食去年下半年營運逐季改善，預期今年營收可望恢復成長，且獲利成長動能將優於營收。考量最壞時期已過、去年下半年趨勢向上、今年獲利可望恢復成長，且目前評價偏低，維持「買進」評等、目標價200元。

(時報資訊)