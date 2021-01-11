晶圓代工廠聯電(2303)竹科力行廠9日下午發生異常停電事故，公司表示目前持續復工中，市場認為讓晶圓代工供不應求的預期心理更加提升。聯電今天股價小漲開出，早盤達48.9元，漲逾1.5%。

聯電位於新竹科學園區的力行廠因發電機過載而跳電停機，公司指出力行廠區持續復工中，少數客戶出貨日期可能受影響，對聯電整體財務業務無重大影響。

聯電力行廠包括8AB、8C及8D等廠區，主要從事8吋晶圓代工，生產包含MCU、面板驅動IC、Wi-Fi晶片、CMOS ISPs及RF晶片等產品。聯電力行廠月產能約13~14萬片，以每月總產能約77萬片約當8吋晶圓推算，約占整體13~14%、占8吋產能約一半。聯電指出，有可能會影響部分生產，但應是相當輕微，實際情形還在評估當中。

法人認為，儘管該事件對晶圓代工的供需實質影響不大，然可能會造成供需緊俏心理預期進一步升溫。展望後市，在產能供不應求、漲價效應下，聯電今年業績表現可期。

聯電2020年12月營收為152.88億元，創歷史單月次高，月增3.81%，較前年同期增加14.35%。第四季營收452.96億元再創新高，較第三季的448.7億元再小增約0.95%。

聯電2020年在日本新廠加入營運挹注，以及受惠8吋產能供不應求，全年營收1768.21億元，亦創下新高，年增19.31%。

外資法人8日買超聯電達8萬2598張，是外資法人當日買超最多的個股，三大法人8日買超聯電達9萬3744張。

(時報資訊)