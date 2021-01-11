國道3號南下92.5公里，竹林至寶山一帶，今（11日）上午9時50分傳出車禍，車流嚴重堵塞，車速僅19公里。（翻攝即時路況）

透過即時路況可見，上午10時33分為止，南下路段車速僅19公里。（翻攝即時路況）

國道3號南下92.5公里，竹林至寶山一帶，今（11日）上午9時50分傳出車禍，據悉，此次車禍為三車連環撞，1台聯結車先撞到1台國道前擋車後，再追撞把國道掃地車撞翻，車內2名工人受傷，自行脫困後，由救護車送到新竹馬偕醫院，現場一片狼藉，車殼四散。造成2人送醫急救，目前僅內側車道通行，截至上午10時33分，即時路況顯示該南下路段車流嚴重回堵，時速僅19公里。

(中時新聞網)