國3竹林寶山段3車連環撞 嚴重回堵車速僅19公里 10:402021/01/11 中時新聞網 蘇育宣 、中時、羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3竹林交流道附近路段，國道掃地車被聯結車撞翻，車內2名工人受傷，造成南下車道嚴重回堵。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下92.5公里，竹林至寶山一帶，今（11日）上午9時50分傳出車禍，車流嚴重堵塞，車速僅19公里。（翻攝即時路況） 透過即時路況可見，上午10時33分為止，南下路段車速僅19公里。（翻攝即時路況） 國道3號南下92.5公里，竹林至寶山一帶，今（11日）上午9時50分傳出車禍，據悉，此次車禍為三車連環撞，1台聯結車先撞到1台國道前擋車後，再追撞把國道掃地車撞翻，車內2名工人受傷，自行脫困後，由救護車送到新竹馬偕醫院，現場一片狼藉，車殼四散。造成2人送醫急救，目前僅內側車道通行，截至上午10時33分，即時路況顯示該南下路段車流嚴重回堵，時速僅19公里。 國一南下竹北段4車連撞1人送醫 車潮回堵時速20公里 自行車非行人 車速10公里與前車保持5公尺 (中時新聞網) #國道三號 #車禍 #竹林 #寶山 #連環撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車用晶片大缺貨 美3大車廠求助蕭美琴 15:002021/01/09 財經 貓咪衝馬路 中市駕駛急閃躲整車翻覆 18:072021/01/08 社會 國道1號大貨車卡分隔島 科技男追撞亡 04:102021/01/11 社會新聞 車頭直撞電線桿凹陷全毀 幸運台南媽與3孩僅輕傷 19:592021/01/08 社會 國1大貨車失控飛越分隔島 對向賓士閃避不及駕駛慘死 10:062021/01/10 社會 大貨車司機疑恍神撞護欄 零食灑滿國道 10:332021/01/08 社會 竹縣路牌安檢 拆違規祭罰款 04:102021/01/08 地方新聞 日大雪北陸高速公路逾千輛車受困 自衛隊出動 13:562021/01/10 國際 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 15:572021/01/09 社會 元月效應 電動車概念股不缺席 11:312021/01/09 財經 莽男酒駕狂飆5公里 9警車包圍逮人！同車女緊抱：打勾勾要回來喔 19:072021/01/09 社會 社會熱門新聞 孩學跆拳道媽偷吃24歲鮮肉教練 綠光警氣討100萬元 - 社會 甜心主播遭恐嚇 前記者搞的鬼 - 社會新聞 - 中國時報 少女控藥頭下藥偷拍性愛片 檢警：她自己脫褲 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 警政人事大風吹 傳聞滿天飛 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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