樂天桃猿今天公布，新任領隊將由浦韋青擔任，繼續率領桃猿隊繼往開來，前領隊劉玠廷表示：「韋青一直都是球隊的重要角色，17年球隊經歷比任何人都了解桃猿，由他來擔任領隊我很放心。」

日前桃猿宣布領隊劉玠廷已完成階段性任務，將於今日卸任，今天球團公布新任正、副領隊名單，由浦韋青接任領隊，副領隊由戰力編成部主管藍天勇擔任。

浦韋青自2012年接任桃猿隊副領隊之後，創造「主題日」式的球場行銷活動，改組桃猿啦啦隊，如今以「Rakuten Girls」為球團在行銷上屢創佳績。浦韋青主導行銷及球場活動，擴大地方巡迴參與，搭配劉玠廷前領隊的「全猿主場」策略，讓桃猿隊從2014年至今連續七年在中華職棒票房稱霸。

2017年起浦韋青開始協助管理球團事務，負責球團發展、協助建構訓練環境、對外交流以及2019年「強者對決」交流戰，規劃後勤支援並參與選秀作業，樂天接手之後，也繼續邀請浦韋青在原職服務，新任領隊由浦韋青出任，其經驗與實力兼具。

浦韋青接任領隊之後，副領隊由戰力編成部主管藍天勇擔任，藍天勇將繼續協助規劃球團一、二軍戰力編成以及球探體系。桃猿隊十七年來拿下七座總冠軍，浦韋青與藍天勇一直扮演不可或缺的角色，兩人互相搭配，共同打造最強的桃猿隊。

(中時 )