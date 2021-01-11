儘管因新冠疫情已有多隊發生球員缺陣的情況，但NBA聯盟並沒有暫停本賽季的計劃。總裁席爾佛在接受訪問表示，這些情況都是無法避免的，聯盟已經為各種突發事件做好準備。不過，包含七六人、巫師與太陽等隊總教練卻認為未來是有可能走向停賽的腳步。

被問及是否可能會和去年三月一樣因疫情而被迫停賽，席爾佛說，這似乎是不可避免的，但我們已經為各種突發事件做好了準備。

目前新冠疫情的形勢非常嚴峻，由於賽斯柯瑞的新冠病毒檢測呈陽性反應，導致七六多位球員因為接觸者追踪協議而被迫缺陣，前一場比賽輸給金塊的比賽中，儘管球隊檯面上有8名球員上場，但實際上能出戰的只有7名球員，因為史考特有傷在身根本無法上場。

七六人總教練瑞弗斯感慨表示，「當天我們有3名球員上場超過40分鐘，接下來還有硬仗要打，這對於球員的負擔實在太沉重了，我們得非常小心應對才行。」

熱火教頭史波斯查強調，確診案例正持續增加，這是不爭事實，雖然我們正努力克制與避免但最終局面還是失控的。

巫師過去一周分別面對籃網、七六人與塞爾提克，但由於多名球員遭到隔離，原本整題實力已經不如其他球隊，如今更加青黃不接。巫師總教練布魯克斯說，聯盟下達指令，要求所有球隊遵守協議和備忘錄，我們也盡了最大努力。

太陽教頭蒙提威廉斯強調，「我認為這是我們今年都會要經歷的事情，我相信聯盟已經做好了準備，如果情況變得更糟糕的話，可能會停賽。

(中時 )