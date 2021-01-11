自2016年起，《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）繁體中文版每兩年評鑑一次台灣百大CEO排行。

2020年首度由50強擴大至100強，並以英文版的調查方式，同樣委託歐洲工商管理學院（INSEAD）教授娜娜．馮柏努斯（Nana von Bernuth），以及11策略與管理公司（Eleven Strategy & Management）專家們攜手評選。

在2020年的台灣百大CEO評選排行榜上，營建業共有六家上榜，股票上市公司櫻花建設總經理陳世英首度進榜，與全台各大集團上市公司營運長們同享殊榮。

這項台灣百大CEO排行是由哈佛商業評論委託公正客觀的海外第三方團隊進行評選的結果，讓櫻花建設全體員工頓時雀躍不已。

▲從基層一步一步做起，陳世英努力達成每個崗位該有的責任。(圖/業者提供)

基層出身 十年深耕櫻花建

土木科系出身的陳世英，由工地監工一路作起，即使民國九十八年接任櫻花建設總經理，陳世英也始終沒有改變重視基層作業與親力親為管理的紮實作風。

加上性格不擅於自我包裝，因此除了法說會、股東會與公開標購土地等場合，甚少在外界曝光。

最近每當聽到周邊好友談到他首度入選這項台灣百大CEO排行，並成為營建業CEO前六強的訊息時，陳世英臉上表情仍然是靦腆訝異多過欣喜，長期專注建築本業的生涯，讓他深知唯有取得好土地、蓋出好房子，才是維持公司營運與建立口碑的長久之道。

相對的，在中部建築業激烈競爭的環境中，他能客觀地面對外界給予的批評指教，從可能的疏失中學習與進步。至於這次在職業生涯意料之外的百大CEO排行榮耀，他也正在學習努力適應。

▲櫻花建高層低調內斂，把光芒留給建築作品展現。(圖/業者提供)

專業，唯盡責而已！

「股票上市企業就是要盡量透明，平日努力滿足客戶需求、建立品牌與口碑，同時要把經營成果讓全體股東共享。」陳世英謙虛的表示，自己只是謹守專業經理人的分際，把經理人該有的責任盡量達成而已。

也許對這位來自最基層的高階經理人來說，百大CEO排行入榜只是一時的驚喜，同時也是對過去十年間，他帶領團隊全力投入櫻花建設購地與建築各項業務推展成果的肯定。

驚喜之後，陳世英照常關切各建築工地進度，繼續注意銷售中建案狀況，也緊盯他在櫻花建體系內苦心建立的客戶報修服務系統相關案件的後續處理，確保客戶滿意度，以維繫櫻花建的售後服務口碑。

前人曾說：「十年磨一劍、霜刃未曾試。」對櫻花建設團隊而言，總座向來低調、鋒芒內斂，但在厚積薄發十年後，掩蓋不了的績優表現，成為百大CEO排行榜上，六家入榜的上市上櫃營建公司之一，這種長期專注本業、謙虛處事的低調作風，不僅是櫻花建領導團隊的標準形象，也成為另一種營建業高階經理人的新典範。

▲「櫻花獨綻」位於台中烏日高鐵特區，且正對公園第一排，享有優質的居住環境。(圖/業者提供)

▲「櫻花綴綻」位於台中烏日高鐵特區，且正對公園第一排，享有優質的居住環境。(圖/業者提供)

(中時新聞網)