程泰集團旗下程泰及亞崴兩工具機廠2020年第四季來自大陸接單顯著成長，歐美市場訂單也開始回溫，在手訂單雙雙回升，去年12月合併營收雙雙回升，連續兩個月營收轉成長。亞崴去年12月合併營收年增幅7.64％；程泰去年12月合併營收年增5.98％。
亞崴2020年12月合併營收回升至3.05億餘元，比2019年同期成長7.64％；去年合併營收達30.94億元，較2019年同期衰退幅度縮減至9.49％。亞崴表示，亞崴目前兩岸在手訂單從10～11億元回升12～13億元。
程泰2020年12月合併營收回升至近5.16億元，比2019年同期成長5.98％；2020年合併營收52.05億元，較2019年衰退幅度降至15.02％。程泰指出，程泰目前在手訂單持續回升，從原本8億元回升至9～10億元。
隨著大陸訂單持續回升，程泰及亞崴兩公司預估2021年營運可優於2020年。
(工商 )
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