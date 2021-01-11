人民幣兌美元中間價11日報6.4764元，較10日6.4708元，跌56個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日進行人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作。

11日當日有200億元逆回購到期，淨回籠150億元。

外資看台積 喊出7字頭
陸推生豬期貨 做強兆元產業

(工商 )

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