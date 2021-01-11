人幣中間價跌56個基點 人行50億逆回購 10:412021/01/11 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價11日報6.4764元，較10日6.4708元，跌56個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日進行人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作。 11日當日有200億元逆回購到期，淨回籠150億元。 外資看台積 喊出7字頭 陸推生豬期貨 做強兆元產業 (工商 ) #基點 #逆回購 #人幣 #中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 11:352021/01/11 財經 《商情》庫存回補提振需求 國際鐵礦石再突破高點 10:512021/01/11 財經 飛越萬五 台股本周盯兩動向 04:102021/01/10 專題周報 工商社論》大陸GDP與美國GDP差距再縮小的後續影響 04:102021/01/10 財經要聞 業外進補＋完工交屋高峰 興富發 全年獲利拚大躍進 04:102021/01/11 證券．權證 灌毒勒斃前女友 新竹男吃泡麵伴屍整晚 父崩潰求處死 10:272021/01/10 社會 淪陷區與大後方人民生活差異 04:102021/01/11 兩岸藝文 匯率期貨趨勢專欄－避險降溫 美元指數走跌 04:102021/01/11 證券．權證 台積電目標價法說前狂飆 6字頭不夠看 09:182021/01/11 財經 橋水創辦人：預期大陸將成為世界金融中心 16:392021/01/10 財經 蔚來發表首款轎車 明年Q1交付 04:102021/01/11 全球財經 財經熱門新聞 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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