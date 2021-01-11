科技部長吳政忠宣布，2021年美國CES展，科技部將領軍100家新創，進駐TTA線上VR館。

科技部聯合各部會、地方政府、大專院校等31個單位，集結100家新創，向世界展示台灣科技新創的前瞻與創新。

由於新冠肺炎疫情爆發，改變人類生活習慣，進而帶動AI、5G通訊、物聯網、區塊鏈等前瞻科技趨於成熟，並以應用於生活中的各個場域。

台灣因為防疫表現亮眼，吸引大量矽谷成功創業家回流台灣，投入台灣科技新創生態圈，一起攜手走向世界。

(工商 )