2021 CES展 科技部率百家新創線上參展 10:402021/01/11 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技部率100家新創公司，線上參與美國CES消費性電腦展。圖／彭媁琳攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科技部長吳政忠宣布，2021年美國CES展，科技部將領軍100家新創，進駐TTA線上VR館。 科技部聯合各部會、地方政府、大專院校等31個單位，集結100家新創，向世界展示台灣科技新創的前瞻與創新。 由於新冠肺炎疫情爆發，改變人類生活習慣，進而帶動AI、5G通訊、物聯網、區塊鏈等前瞻科技趨於成熟，並以應用於生活中的各個場域。 台灣因為防疫表現亮眼，吸引大量矽谷成功創業家回流台灣，投入台灣科技新創生態圈，一起攜手走向世界。 自行車、體育用品展 3月登場 疫情催化 歐洲數位銀行掀整併潮 (工商 ) #創業家 #世界 #大量 #聯合 #科技部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣新創公司Dinngo 全球幣圈募資逾5千萬 04:102021/01/11 金融．稅務 承誼新廠區 加速機台實測、維修 04:102021/01/11 產業特刊 資產活化當道 南紡要蓋科技園區 04:102021/01/11 財經要聞 用科技帶動傳產改革 超前部署 卡位新能源車商機 04:102021/01/11 財經要聞 Aurli奧利 進駐永康商圈 04:102021/01/11 產業．科技 蔚來發表首款轎車 明年Q1交付 04:102021/01/11 全球財經 專‧家‧傳‧真－線上服務提供者 歐要求盡新義務 04:102021/01/11 專題周報 政院大南方計畫 再推屏東科學園區 04:102021/01/11 財經要聞 林奇宏期許 3至4年內進世界百大 04:102021/01/11 生活新聞 線上直播逆轉勝 台商秀心法 04:102021/01/11 產業財經 借力電商B2B平台 台商5招搶商機 04:102021/01/11 產業財經 財經熱門新聞 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 川普眾叛親離 商界好友急撇清 團隊也遭殃恐難找新工作 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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