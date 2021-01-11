A股高開 煤炭股受壓 10:402021/01/11 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市11日高開。 香港信報報導，上證指數開市報3,571點，升1點，漲幅為0.03％。深成指開市報15,353點，升33點，漲幅為0.22％。 滬深300指數開市報5,504點，升8點，漲幅為0.16％。創業板指數開市報3,159點，升8點，漲幅為0.28％。 各類股普遍走低，煤炭股跌逾2％；有色金屬、化工股跌逾1％；電力、鋼鐵、水泥股偏軟；房地產、金融、石油股靠穩。 專家看台股 攻15,700 12檔投信連買 作帳行情火 (工商 ) #開市 #漲幅 #高開 #跌逾 #煤炭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股挑戰萬六 紅包行情可期 04:102021/01/11 生活新聞 《觀光股》揚秦上季營收寫次高 全年樂締新猷 07:442021/01/11 財經 11檔當沖客捧 長榮最夯 04:102021/01/11 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：倉佑、車王電、慧洋、鴻準、群聯、華晶科 10:172021/01/11 財經 1分鐘讀財經》聯發科擴大投片 取代高通成台積電第3大客戶 08:162021/01/11 財經 比特幣2021年開飆 短短十天漲4成 04:102021/01/11 財經要聞 經濟復甦 今年亞股表現可期 04:102021/01/11 投資理財 高市警局長傳拔官 議會三黨聲援 04:102021/01/11 社會新聞 14檔高券資比股 軋空氣盛 04:102021/01/11 證券．權證 台股早盤先蹲後跳 再創盤中歷史新高15518點 09:192021/01/11 財經 台股震盪仍有近30檔漲停 多以中低價股為主 11:202021/01/11 財經 財經熱門新聞 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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