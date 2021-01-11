大陸股市11日高開。

香港信報報導，上證指數開市報3,571點，升1點，漲幅為0.03％。深成指開市報15,353點，升33點，漲幅為0.22％。

滬深300指數開市報5,504點，升8點，漲幅為0.16％。創業板指數開市報3,159點，升8點，漲幅為0.28％。

各類股普遍走低，煤炭股跌逾2％；有色金屬、化工股跌逾1％；電力、鋼鐵、水泥股偏軟；房地產、金融、石油股靠穩。

專家看台股 攻15,700
12檔投信連買 作帳行情火

(工商 )

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