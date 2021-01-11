前加州州長阿諾史瓦辛格今天在推特（Twitter）發表一則影音，提到1950年代他在奧地利的童年所經歷的情感痛苦，譴責總統川普支持者6日攻占華府國會大廈有如納粹攻擊。

共和黨籍前健身選手暨演員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在這段7分39秒、有音樂襯底的談話錄影中，把川普支持者6日襲擊國會大廈與1938年「碎玻璃之夜」（Kristallnacht）相提並論。這則影音已有超過2400萬人點閱。

1938年11月9日到10日，納粹支持者衝進德國猶太居民區摧毀建築物、殺害猶太人，把3萬多名猶太人送往集中營。許多猶太商店的窗戶被打破，玻璃碎片散落在街上，因此稱為「碎玻璃之夜」，這也象徵猶太人破碎的生活。

「星期三（6日）是美國的碎玻璃之日」，他說，「美國國會大廈的窗戶玻璃碎了。他們不只敲碎國會大廈的窗戶，並粉碎我們視為理所當然的理想；他們不僅破壞了承載美國民主的建築物大門，還踐踏了美國立國的根本原則。」

阿諾史瓦辛格說，納粹運動起於謊言和不寬容，川普想要推翻一場公平選舉的結果，他稱川普為「失敗的領袖」，「以謊言誤導人們以發動政變」，川普將被列為歷史上最糟糕的總統。

他說，好事是川普很快就會像一則舊的推文一樣不相干，但民眾該怎樣對待「那些協助川普謊言和背叛的民選官員呢？」他提到，故總統老羅斯福說的，「愛國是忠於國家，而不是忠於總統」。

身為共和黨員，阿諾史瓦辛格譴責支持川普的共和黨人，稱他們「共謀」暴動。

阿諾史瓦辛格於1947年生於奧地利，21歲移民美國，是好萊塢動作片明星，2003年到2011年間擔任加州州長。在這則影音中，他談到二戰結束後小時候經歷的情緒痛苦。

他說，成長過程中身邊有許多「破碎之人」，包括他的父親，「借酒醉以消除參與史上最邪惡政權的罪惡感」。那些人並不全是納粹分子，「很多人只是跟著做」，他們是隔壁鄰居。

直到數十年後，他才知道父親是納粹黨員。他公開談及父親的憤怒，以及戰後對家人的虐待，在鄰居身上也看到同樣的憤怒，成長階段他以為這是正常的。

「我的父親和我們的鄰居被謊言誤導，我知道這些謊言會導致什麼後果。」

在好萊塢生涯以「魔鬼終結者」（The Terminator）系列電影聞名的阿諾史瓦辛格，另以「王者之劍」（Conan the Barbarian）的柯南為影迷所熟知，在這支影音的尾聲他舉起柯南之劍表示，「我們的民主就像鋼劍，愈鍛鍊、愈強大」。

他呼籲大家支持總統當選人拜登（Joe Biden）捍衛民主，同時警告參與國會大廈暴動事件的群眾：「自認可以推翻美利堅合眾國憲法的人，你們永遠不會贏。」

(中央社)