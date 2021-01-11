美國國務卿蓬佩奧昨天宣布取消美台交往的自我限制，外交部長吳釗燮今天視察新版晶片護照發行時表示，這件事情已經推動一陣子，外交部對美國作法表示誠摯歡迎跟感謝，也對於長期推動台美交往限制可以放鬆或解禁的國會議員表達高度感謝之意。

美國政府內部長期存在《對台交往準則》，2015年元旦我駐美代表處在雙橡園升國旗引起美方不悅，以行政備忘錄方式發布機密文件。據悉，文件內容包含禁止駐美處人員進入國務院大樓、禁止雙橡園升旗、禁止在美國政府機構內展示中華民國國旗等。

吳釗燮說，蓬佩奧對外宣布美國跟台灣之間交往的限制都取消，這對台美關係提升是一件大事，而這件事情已經推動一陣子了。他又說，台灣跟美國互信不斷提升是因為台灣採取務實和負責對外政策，接下來還會用相同作法不斷提升台美關係。台灣跟美國共享自由民主人權普世價值，台美之間就國際上各項議題合作，已經是全球合作夥伴，我們不會鬆懈，還會進一步提升關係

美國駐聯合國大使克拉芙特將於後天訪台，吳釗燮表示，克拉芙特14日晉見蔡總統並與他會談，然後在外交學院進行公開演講，這次訪問主題是要討論如何促進台灣在國際組織的參與，這對台灣是重要事情。

吳釗燮強調，這是第一位現任大使到台灣，也希望台美關係從這基礎上可以往前推進，這是台美關係非常良好的象徵，台美關係已經進展到全球的夥伴關係。

(中時 )