新北市一名員警與妻子育有2名子女，將他們送去學跆拳道，豈料妻子竟因此搭上年僅24歲的鮮肉教練，還跑到五星級飯店開房過夜，員警被氣到需要服用憂鬱藥物，甚至出車禍，提告求償100萬元。一審判跆拳教練得賠22萬元；警夫不服上訴，二審加碼，判跆拳教練得賠40萬元。

根據判決，這名員警指控，2016年間他與妻子將2名子女送到跆拳道館學習，豈料妻子竟出軌24歲的跆拳道教練，2人不僅在新北各處約會、牽手、親吻、擁抱，甚至還在2019年2月間跑到台中某五星級酒店，4月去宜蘭某海洋會館開房過夜。

員警表示多年前罹患大腸癌，經診治後病情穩定但仍需按時返回醫院追蹤治療，2019年8月間發現妻子外遇，情緒憂慮到需要服用抗憂鬱藥物，還導致發生車禍，決定向小王提告求償100萬元。

教練小王表示願以金額10至20萬元分期匯款，每月給付1萬5千元至2萬元金額和解。新北地方法院判小王應賠償人夫22萬元；案經上訴高等法院，法官加碼，改判小王應賠償人夫40萬元，全案確定。

(中時新聞網)